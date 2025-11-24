Более 70 новых контейнеров и 11 бункеров для мусора установят в Истре

В муниципальном округе Истра последовательно реализуется программа по ликвидации несанкционированных свалок. Важной составляющей этой работы является устройство и модернизация мусоросборочных контейнерных площадок.

С октября 2024 года современные и благоустроенные площадки появились в различных населенных пунктах округа по 58 адресам. А до конца ноября планируется модернизировать еще 11 контейнерных площадок: в Истре на улице Пионерской, 17, в микрорайоне «Восточный», 29, в Дедовске на улице Мира, 9, в Талицах на улице Восточной, 1, в Снегирях на улице Садовой, в поселке Троицкий, на улице Центральной, 3а, в Лешкове, Дарне, Дуплеве и Чеснокове.

Отметим, что в рамках реконструкции провели следующие работы: устройство твердого основания площадки, установка ограждений, размещение контейнеров и бункеров.

Теперь на четвертом этапе программы планируется установить 72 новых контейнера и 11 бункеров объемом восемь кубических метров для крупногабаритных отходов. Для модернизации в первую очередь выбраны площадки, где наиболее часто возникали стихийные навалы мусора.