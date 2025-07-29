Более 70 незаконных торговых точек снесли в Подольске в 2025 году

В городском округе Подольске продолжают проверку несанкционированных торговых объектов. Системная работа по наведению порядка в сфере торговли и услуг ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По просьбам жителей сотрудники Подольского комбината благоустройства выехали на улицу Свердлова, 46 и демонтировали палатки, которые были исключены из схемы размещения нестационарных торговых объектов. В ходе проверки выяснилось, что они установлены самовольно.

Также по просьбе подольчан снесли заброшенную постройку на улице Комсомольской, 79. Ранее здесь была мастерская по ремонту обуви.