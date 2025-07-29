Более 70 незаконных торговых точек снесли в Подольске в 2025 году

В городском округе Подольске продолжают проверку несанкционированных торговых объектов. Системная работа по наведению порядка в сфере торговли и услуг ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
По просьбам жителей сотрудники Подольского комбината благоустройства выехали на улицу Свердлова, 46 и демонтировали палатки, которые были исключены из схемы размещения нестационарных торговых объектов. В ходе проверки выяснилось, что они установлены самовольно.
Также по просьбе подольчан снесли заброшенную постройку на улице Комсомольской, 79. Ранее здесь была мастерская по ремонту обуви.
«В ходе проверок особое внимание уделяют благоустройству прилегающей территории, чтобы продавцы осуществляли деятельность с документацией, чтобы не было алкогольной продукции, чтобы торговый объект соответствовал архитектурному виду, правилам благоустройства», — пояснила заместитель начальника управления потребительского рынка Подольска Татьяна Голованова.
Всего с начала текущего года в Подольске демонтировали порядка 70 незаконных торговых объектов. Эта работа будет продолжаться и дальше.
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