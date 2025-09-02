Сегодня 20:04 Более 70% недочетов устранили в жилых домах Щелкова к отопительному сезону 0 0 0 Фото: Илья Солдаткин Подмосковье

В Щелковском округе активно обновляют систему теплоснабжения. Работы включают капитальный ремонт, строительство новых котельных и замену оборудования. Все это сделает подачу тепла более надежной и эффективной.

«Дополнительно в округе построят шесть новых блочно-модульных котельных. Также продолжается работа по объектам инвестиционных программ и капитального ремонта», — уточнил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Щелкова Андрей Булгаков.

В 2025–2026 годах по народной программе партии «Единая Россия» планируется отремонтировать семь участков теплосетей общей протяженностью шесть километров, а также заменить или модернизировать 17 котлов. Одним из ключевых объектов стала котельная № 9 в поселке Фряново. Сейчас там проводят капитальный ремонт: варят трубы, монтируют смотровые площадки, красят коммуникации и подключают газовый коллектор. После завершения работ котельная будет обеспечивать теплом 20 домов и социальные объекты.

Глава округа отметил, что обновление позволит сократить число аварий в зимний период. За ходом ремонта следят депутаты фракции «Единая Россия» вместе с администрацией и жителями Фряново. Депутат Дмитрий Васин сообщил, что жители неоднократно поднимали вопрос о модернизации котельной № 9. По его словам, важно было решить проблему быстро и комплексно, поэтому совместно с администрацией нашли средства на капитальный ремонт.