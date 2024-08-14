Более 70 многоквартирных домов подготовили к зиме в Чехове

Объекты и дома Чехова активно готовят к осенне-зимнему сезону. В округе проводят испытания сетей и ремонты. Паспорта готовности к зиме уже сдали более 70% многоквартирных домов.

Плановый ремонт закончили в 41 котельной. Это чуть более 80% от общего количества. Гидравлические испытания провели на 133 километрах сетей.

Также более 70% домов сдали паспорта готовности к зиме. Все остальные должны завершить этот процесс в сентябре.

«Подготовка к зимнему периоду остается одной из важнейших задач, находящейся на контроле губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По данным Министерства энергетики, на 1 августа готовность Московской области к зиме составляет 66%», — сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Отметим, что совещание по подготовке к отопительному сезону провел советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник. На нем оценивали готовность топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и социальной сферы. Участие приняли глава Чехова, а также представители профильных служб.

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