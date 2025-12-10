Более 70 медалей выиграли в сезоне яхтсмены Дубны

Итоги парусного сезона подвели спортсмены в Дубне. За этот период они провели 540 практических тренировок.

Яхтсмены занимались под эгидой клуба Объединенного института ядерных исследований — «Атом» на Волге. За сезон они провели 114 теоретических занятия и 20 занятий по общей физической подготовке.

Спортсмены побывали на 22 регатах в Твери, Минске, Солнечногорске, Чебоксарах и в других городах. В итоге они завоевали 28 золотых медалей, 25 серебряных и 24 бронзовых.

Также в этом году они провели пять состязаний. Это, к примеру, открытое первенство Дубны и кубок Московского моря.

Кроме того, в 2025-м для секции приобрели парусные яхты и спасательный катер. На территории яхт-клуба ОИЯИ построили новое здание, заменили инженерные сети, сделали освещение причала.

На большую воду спортсмены вернутся в мае. До этого времени они будут тренироваться в бассейне. .

«Поздравляю спортсменов с успешным окончанием сезона. Спасибо энтузиастам, которые возрождают дубненские традиции. Парусный спорт в нашем городе появился еще в советские годы и долгое время водная гладь Волги с парусами были визитной карточкой Дубны», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.