Более 70 машин задействовали в уборке снега в Подольске

Коммунальные службы в Подольске находятся в режиме повышенной готовности после ночного снегопада. В уборке улично-дорожной сети задействованы 154 человека и 73 единицы техники.

Более 200 сотрудников управляющих организаций вышли во дворы для очистки территории. Сейчас ведется активная расчистка дорог, проездов и пешеходных зон, а также их обработка противогололедными материалами.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что сейчас погода дала небольшую передышку, но синоптики предупреждают, что осадки возобновятся. Профильные специалисты будут вести дежурство в круглосуточном режиме.

Он призвал пешеходов и водителей быть внимательными, так как возможны ухудшения видимости, гололед и снежный накат. Глава округа также напомнил, что заявку на уборку снега можно оставить по телефону горячей линии 8 (495) 663-99-99 или по номерам телефонов своих управляющих организаций.

Коммунальные службы продолжают работать над обеспечением безопасных условий для жителей города в условиях зимней непогоды.

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