Более 70 машин подготовили для зимней уборки территорий в Раменском

Предприятие «Содержание и благоустройство» в Раменском округе для зимней уборки подготовили 71 единицу специальной техники — это на 11 машин больше, чем использовали в прошлом сезоне. Работы будут проводить как в ручном, так и в механизированном режиме для поддержания чистоты и обеспечения безопасного передвижения жителей.

Механизированную очистку территорий выполнят 58 механизаторов. Для них составят специальные графики. Помимо этого, в ручной очистке задействуют 189 рабочих. Их всех обеспечили специальной зимней одеждой и необходимым инвентарем для качественного выполнения поставленных задач.

Весь зимний сезон коммунальщики будут проводить три основных вида работ: очистку территорий от снежных масс, обработку дорог и тротуаров противогололедными составами, а также организованный вывоз накопившегося снега.