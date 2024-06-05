Более 70 лифтов заменят в Мытищах до конца года

В Подмосковье реализуется большая программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году в ее рамках в Мытищах заменят свыше 70 лифтов.

«Весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок 25 лет, в Подмосковье заменен. С 2020 года программа по замене лифтов реализуется в плановом режиме», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, за год в Подмосковье заменили около 270 лифтов. В этом году планируется установить более 560 новых лифтов. Работы в данном направлении проведут в Богородском округе, Балашихе, Электростали, Королеве и других округах.

«Все новые лифты отвечают современным требованиям безопасности, новые кабины энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами и тихим ходом», — заключил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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