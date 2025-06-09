Более 70 кашпо с цветами установят на улице Приборостроителей в Дубне

В Дубне начнется озеленение улицы Приборостроителей в промышленной части города, где ранее не было клумб. Коммунальные службы подготовили 36 стоек с двумя чашами каждая — всего 72 кашпо диаметром полметра.

Цветы высадят вдоль всей улицы протяженностью 1,4 километра. Для украшения будут использованы почти тысяча петуний, цинерарий и колеусов. На улице Приборостроителей расположены крупные предприятия — АО «Тензор», АО «НПО „КРИПТЕН“ и мебельная фирма „Экомебель“.

Глава города Максим Тихомиров отметил, что ежегодно уделяется особое внимание украшению клумб. В этом году у домов участников Великой Отечественной войны высажены клумбы в виде звезд. Впереди большая работа на набережной и новый сюрприз для жителей и сотрудников градообразующих предприятий на улице Приборостроителей.

Напомним, что в этом году в Дубне планируют высадить более 700 тысяч цветов. Новые вазоны уже установлены на улице Центральной, где завершаются масштабные работы по благоустройству.