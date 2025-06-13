Более 70 картин русских живописцев представили на выставке в Серпухове

В Серпуховском историко-художественном музее 11 июня открылась межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». В экспозиции представили свыше 70 полотен известных русских живописцев из девяти ведущих музеев страны и частных коллекций.

Среди авторов около 30 выдающихся имен: Иван Айвазовский, Василий Кандинский, Исаак Левитан, Василий Поленов, Константин Коровин, Лев Лагори, Алексей Боголюбов, Константин Богаевский, Илья Машков и другие.

Экспозицию органично дополняют мультимедиа, интерактивная зона и ольфакторное сопровождение. Все это всесторонне раскрывает тему моря и морского промысла. Выставку посетил и врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

«Организаторы Министерство культуры и туризма Московской области и Музей проделали колоссальную работу. Уверен, что „Море Великих“ станет знаковым событием не только для Серпухова, но и для всего Подмосковья», — отметил он.

Выставка продлится до 11 января 2026 года. Возрастное ограничение: 0+