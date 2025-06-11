Более 70 картин из музеев со всей России представили на выставке в Серпухове

В Серпуховском историко-художественном музее открылась выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». Она собрала работы известных русских художников, чье творчество связано с морской темой. Экспозиция продлится до 11 января 2026 года.

«Безбрежные морские просторы, первозданная красота южной и северной природы, далекие страны и города, люди, живущие рядом с морем и щедрые морские дары — все это можно увидеть сейчас в выставочных залах Серпуховского художественного музея. Необычный проект, осуществленный в сотрудничестве с ведущими музейными собраниями России, впервые объединил произведения прославленных мастеров, работавших в жанре марины и ставших гордостью отечественного искусства», — отметила научный консультант выставки, кандидат искусствоведения Светлана Усачева.

На выставке можно увидеть более 70 картин из крупнейших музеев страны и частных коллекций. Среди авторов — Айвазовский, Кандинский, Левитан, Поленов, Коровин, Лагорио, Боголюбов, Богаевский, Машков и другие. Всего представлено около 30 имен. Работы разделили на тематические блоки, чтобы показать, как развивался жанр марины от XIX века до советского времени.

«В декабре 2023 года мы открыли новое выставочное пространство Серпуховского историко-художественного музея — галерею „Каретный сарай“ — проектом „Маковские. Константин и Владимир“, который посетили более 47 тысяч человек. И сейчас, в 2025 году, залы галереи встречают уже третью межмузейную выставку „Море великих. От Айвазовского до Кандинского“, которая станет одним из флагманских событий туристического проекта „Лето в Подмосковье“», — добавил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Экспозиция дополнена мультимедийной проекцией, интерактивной зоной и специально созданными ароматами. Кроме того, с помощью технологии VoLTE посетители могут одновременно насладиться виртуальным сопровождением.