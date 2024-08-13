Более 70 камер видеонаблюдения установят в городском округе Истра

В городском округе Истра появится более 70 камер видеонаблюдения. Места для будущих камер выбирают сами жители.

Установят новые камеры в людных местах, на школах, детских садах, спортивных объектах, а также в парках, скверах и вблизи мусорных площадок. Еще камеры повесят в жилых кварталах.

В рамках программы «Безопасный регион» в округе появилось 172 камеры на подъездах многоквартирных домов. Но в любом случае, устанавливают их с помощью голосования среди жителей, чтобы они висели именно там, где необходимы.

Также эти видеокамеры помогают в поимке и определение нарушителей или преступников. Так, в округе с их помощью удалось выявить и задержать нарушителей, сбрасывающих крупногабаритный мусор в неположенных местах и тех, кто нарушал правила дорожного движения.

Просматривать видеозаписи системы «Безопасный регион» могут сотрудники полиции, ФСБ, МЧС, а также специалисты администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развитие ИИ позволит следить за порядком и безопасностью.

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