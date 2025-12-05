Более 70 фасадов многоквартирных домов привели в порядок в Истре

За 11 месяцев 2025 года управляющие компании Истринского округа провели ремонт фасадов, цоколей, отмосток и межпанельных швов в десятках многоквартирных домов. Работы выполнены в разных населенных пунктах округа.

Управляющая компания МБУ «ЖКУ м. о. Истра» провела работы в Дедовске, Рождествене, Румянцеве, Павловской Слободе и других населенных пунктах. Были отремонтированы 46 фасадов, 63 цоколя и отмостки 20 домов.

Управляющая компания АО «Истринская теплосеть» выполнила ремонтные работы в городе Истра. Специалисты отремонтировали фасады 32 домов, восстановили отмостки 22-х, привели в порядок 28 цоколей и провели герметизацию межпанельных швов в двух зданиях

Такие работы напрямую влияют на долговечность зданий и качество проживания.