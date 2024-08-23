Более 70 дорог отремонтируют в Серпухове к концу осени

Ремонт 74 дорог общей протяженностью 33 километра проведут в Серпухове в этом году. В порядок также приведут парковки и тротуары.

В августе стартовали комплексные работы на улице Российской в Серпухове. До конца сентября здесь заменят 900 метров дорожного полотна и бордюры, обустроят тротуары и парковки. Также завершаются дорожные работы на улицах Физкультурной, Ногина и 1-й Ногинском проезде в Серпухове.

На улице Лесной в поселке Большевик ведется строительство пешеходной дорожки протяженностью 640 метров.

Дорожный ремонт начался и на улице Южной в Пущине. Там построили новый тротуар от микрорайона Д к детскому садику «Росинка». В ближайшее время здесь приступят к монтажу опор освещения.

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