Более 70% домов подготовили в Лобне к отопительному сезону
Глава городского округа Лобня Анна Кротова проверила, как проходит подготовка к отопительному сезону. Все работы выполняют строго по графику.
В Лобне осматривают котельные и оборудование, а также проверяют работу управляющих компаний.
«Посмотрели подвалы, посмотрели индивидуальные тепловые пункты. Специалисты провели промывку труб и теплообменников, выполнили опрессовку сетей», — отметила глава Лобни Анна Кротова.
Помимо этого, руководитель муниципалитета поднялась на крышу одного из домов на улице Жирохова и проверила газовую котельную. Оборудование достаточно компактное, но при этом способно эффективно отапливать многоэтажный дом и дополнительные помещения.
«Преимущество этой котельной в том, что она полностью автономна и обслуживает всего лишь один многоквартирный жилой дом. В квартирах постоянно есть горячая вода. Отопительный период зимой мы можем продлить: начать чуть раньше по просьбе жителей завершить позднее», — поделился главный инженер управляющей компании Дмитрий Ширенов.
Отметим, что свыше 70% домов в Лобне уже подготовили к отопительному сезону. В этом году также обновят 63 подъезда, треть из них отремонтируют по губернаторской программе. Специалисты продолжают модернизировать теплотрассы — на восьми участках общей протяженностью более полутора тысяч метров заменили трубы.
С 15 сентября котельные запустят в тестовом режиме для проверки надежности системы.