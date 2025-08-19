Более 70% домов подготовили в Лобне к отопительному сезону

Глава городского округа Лобня Анна Кротова проверила, как проходит подготовка к отопительному сезону. Все работы выполняют строго по графику.

В Лобне осматривают котельные и оборудование, а также проверяют работу управляющих компаний.

«Посмотрели подвалы, посмотрели индивидуальные тепловые пункты. Специалисты провели промывку труб и теплообменников, выполнили опрессовку сетей», — отметила глава Лобни Анна Кротова.

Помимо этого, руководитель муниципалитета поднялась на крышу одного из домов на улице Жирохова и проверила газовую котельную. Оборудование достаточно компактное, но при этом способно эффективно отапливать многоэтажный дом и дополнительные помещения.

«Преимущество этой котельной в том, что она полностью автономна и обслуживает всего лишь один многоквартирный жилой дом. В квартирах постоянно есть горячая вода. Отопительный период зимой мы можем продлить: начать чуть раньше по просьбе жителей завершить позднее», — поделился главный инженер управляющей компании Дмитрий Ширенов.