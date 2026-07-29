Более 70 автомобильных дорог отремонтируют в Богородском округе

Близится к завершению годовой план дорожного ремонта в Богородском округе: к сентябрю будут приведены в порядок 77 автомобильных дорог и пять тротуаров. На сегодняшний день дорожники уже справились с 73 объектами.

В общей сложности на отремонтированных участках уложено порядка 150 тысяч квадратных метров асфальтовых и щебеночных покрытий — это серьезный вклад в комфорт и безопасность передвижения по округу.

Сейчас полным ходом идет подготовка к ремонту автомобильной дороги на шоссе Энтузиастов в Ногинске. Параллельно уже завершены работы на улице Магистральной: здесь полностью заменено дорожное покрытие. Этот участок относится к четвертой категории и отличается высокой интенсивностью движения — до 3 тысяч автомобилей в сутки. Кроме того, по дороге проходят шесть автобусных маршрутов, поэтому ее обновление особенно важно для транспортной системы города.

Важный социальный объект привели в порядок в Старой Купавне: завершено обустройство автомобильной дороги, ведущей к кладбищу, где интенсивность движения достигает 4 тысяч автомобилей в сутки.

Отдельное внимание в рамках программы уделено подъездам к садоводческим некоммерческим товариществам. Большинство адресов из перечня уже отработаны. В частности, выполнен ремонт подъездных дорог к СНТ «Текстильщик», СНТ «Радуга» и СНТ «Чайка».