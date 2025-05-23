Более 70 аварийных деревьев срубили за прошлую неделю в Истре

За неделю коммунальные службы вырубили 74 сухостойных аварийных дерева. Кроме того, в округе еще продолжают устранять последствия непогоды, которая обрушилась на Истру в начале мая.

Работы ведутся планово, преимущественно удаляются накренившиеся, сломанные или сухие деревья, которые представляют угрозу безопасности жителям и инфраструктуре.

Обнаруживают опасные деревья в ходе объездов территорий, а также по заявкам жителей. Кроме этого, в рамках запланированных работ на весенне-летний период коммунальные службы округа также подравнивают и молодые деревья — проводят формовочную обрезку крон. Она необходима для сохранения декоративного вида некоторых деревьев. Эти работы провели на 32 адресах по всему муниципальному округу Истра.

Для устранения аварийного дерева следует обратиться по номеру телефона 8 (495) 127-73-11.