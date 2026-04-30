Более 70 акварелей Сергея Андрияки представят на выставке в Сергиевом Посаде

Выставка акварельных работ Сергея Андрияки «Дыхание красоты» откроется в Сергиево-Посадском музее-заповеднике 6 мая. На ней представят более 70 картин.

Сергей Андрияка — выдающийся мастер акварельной живописи, народный художник России. За свою жизнь он написал более пяти тысяч работ. По всему миру прошло порядка 800 выставок с участием его картин. Многие полотна находятся в музеях и частных собраниях как в России, так и за рубежом.

На картинах Сергея Андрияки можно увидеть старинные города, памятники русского зодчества и природные пейзажи.