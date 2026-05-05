Более 7 тысяч жителей Солнечногорска проголосовали за проекты благоустройства

В городском округе Солнечногорск идет Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Жители могут проголосовать за сквер «Долголетие» в поселке Андреевка или за яблоневый сад рядом с домом 7а в Смирновке.

На текущий момент свой выбор сделали уже 7 726 жителей округа. В голосовании могут участвовать все граждане старше 14 лет. Для этого нужно перейти на сайт, выбрать Московскую область и отметить понравившийся объект.

«Участие в выборе объектов для благоустройства — это возможность напрямую влиять на развитие городской инфраструктуры. Отданные голоса помогут сделать общественные пространства современными и комфортными для отдыха», — подчеркнул первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.

Голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован по решению Президента России. Оно продлится до 12 июня текущего года.