Более 7 тысяч жителей Химок проголосовали за объекты благоустройства

В Химках продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства, в котором приняли участие уже почти семь тысяч жителей. Сделать свой выбор и определить общественное пространство, которое кардинально преобразится в 2027 году, горожане могут до 12 июня включительно.

В этом году в адресный перечень для голосования включены шесть локаций округа: сквер «Олимп» в микрорайоне Новогорск на улице Соколовской; сквер «Дубовая роща» в микрорайоне Левобережный; сквер «Минутка» в Новых Химках; зона отдыха в поселке Лунево около домов № 15, 16, 19; пешеходная зона в поселке Лунево вблизи домов № 11, 12; зона отдыха рядом с домом № 4 на улице Школьной в микрорайоне Подрезково.

Глава округа Инна Федотова подчеркнула: «Приглашаю каждого присоединиться к голосованию. Только вы решаете, каким будет наш город. Ваш голос — это Химки, в которых комфортно, современно и уютно». Отдать свой голос за приоритетную территорию может любой житель Подмосковья в возрасте от 14 лет. Высказать свое мнение можно онлайн на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила: «Благоустройство начинается с нас. Чем активнее химчане голосуют, тем быстрее город становится комфортнее и уютнее. Успейте сделать выбор до 12 июня». Голосование проводят уже в шестой раз в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».