Более 7 тысяч жителей Егорьевска приняли учатси в опросе по благоустройству

Всероссийское голосование за места для благоустройства в 2027 году продолжается. В Подмосковье в нем уже поучаствовали свыше 475 тысяч человек. Из них 7,3 тысячи — житиели Егорьевска.

Как рассказали в региональном министерстве благоустройства, в Егорьевске на выбор представили две территории. Бульвар имени Гагарина уже выбрали 6,6 тысячи голосов. С большим отрывом и результатом чуть более 650 — сквер в поселке Шувое.

В прошлом году в опросе победила пешеходная зона на улице Набережной, набравшая 12 тысяч голосов.

Принять участие в голосовании могут все желающие старше 14 лет. Для этого нужно зайти на порта, выбрать свой регион и понравившийся проект.

Голосование проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Оно продлится до 12 июня.