Более 7 тысяч вандальных надписей устранили в Подмосковье с начала года

Рисунки на стенах, заборах или детских площадках, сделанные без разрешения, считаются несанкционированными и портят внешний вид города. За этим следят специалисты министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области — в том числе с помощью камер системы «Безопасный регион».

С начала года коммунальные службы уже убрали более семи тысяч граффити. Больше всего — в Балашихе (675), Подольске (630) и Мытищах (611).

Чтобы очистить поверхности, коммунальные службы либо закрашивают надписи, подбирая нужный цвет, либо используют специальные моющие средства. Напомним, что за незаконное нанесение граффити может грозить штраф до 40 тысяч рублей по статье 214 УК РФ.