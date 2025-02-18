Более 7 тысяч участников СВО из Подмосковья получили помощь соцработников за год

Инвалиды и участники СВО могут получить индивидуальную помощь в Подмосковье. К ним прикрепляют социального работника, который проводит юридические и психологические консультации, а также рассказывает о мерах поддержки и выплатах. Этой возможностью уже воспользовались более семи тысяч бойцов.

Персональные помощники оказывают адресную поддержку бойцам по разным направлениям. Для этого они изучают профили тех, кому нужна поддержка, узнают его интересы и особенности.

«Закрепление конкретного персонального помощника за бойцом, позволяет адресно сопровождать и точечно оказывать помощь в любой момент. Более семи тысяч участников СВО уже получили поддержку в прошлом году», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В министерстве добавили, что чаще всего к специалистам обращаются за консультациями по мерам поддержки и выплатам. Они также проводят психологические и юридические консультации, а также помогают решить бытовые вопросы.

Получить индивидуальную поддержку можно через центры соцобслуживания и реабилитации.