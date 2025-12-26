Более 7 тысяч учащихся Подмосковья написали письма пенсионерам к Новому году

В преддверии Нового года более семи тысяч воспитанников детских садов, школ и студенты Подмосковья присоединились к всероссийскому проекту «Внуки по переписке». Ребята передали пенсионерам открытки с новогодними пожеланиями.

Как рассказали в региональном Минобразования, волонтерская акция дает возможность всем желающим оказать внимание пожилым людям, которые проживают одни. Участники проекта пишут письма и рисуют открытки, после чего отправляют их по почте.

«Для многих пожилых людей такие письма становятся значимым событием. Написать открытку — это простой, но очень значимый способ показать пожилым, что они нужны и важны. Мы надеемся, что наши искренние пожелания принесут им новогоднее чувство семьи», — поделились участники акции.