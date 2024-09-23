Более 7 тысяч супружеских пар Подмосковья получили выплаты к юбилею совместной жизни

Семьи Подмосковья, прожившие в браке более 50 лет, могут получить выплату к юбилею совместной жизни. В этом году такой возможностью воспользовались более семи тысяч супружеских пар.

Размер выплат зависит от количества прожитых совместно лет: 50 лет — пять тысяч рублей, 55 лет — шесть тысяч, 60 лет — семь тысяч, 65 лет — восемь тысяч, 70 лет и более — девять тысяч рублей.

«Наших дорогих юбиляров торжественно поздравляют и сотрудники ЗАГС, где для „молодоженов“ снова звучит свадебный марш и они могут прочувствовать тот волнительный момент, как в день свадьбы», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Так, в этом году выплату оформила семья Мозгалевых из Каширы, которая отметила 50 лет совместной жизни. Супруги поделились советом: «Никакого секрета — просто жить и уметь прощать».

Заявление на выплату можно подать в течение года с даты юбилея. Для последующих юбилеев выплаты будут назначаться автоматически при регистрации в Подмосковье. Подать заявление можно на портале госуслуг.

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