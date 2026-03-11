Более 7 тысяч семиклассников Подмосковья написали РДР по математике

региональная диагностическая работа по математике прошли в школах Подмосковья 11 марта. Ее написали более семи тысяч семиклассников, изучающих предмет на углубленном уровне.

Как рассказали в региональном Минобразования, работу проводили на компьютерах с использованием государственной системы «ЕАИС ОКО». В ней же эксперты проводят проверку.

Ученики выполнили восемь заданий базового и высокого уровней сложности. В шести из них нужно было дать короткий ответ, в двух — развернутый.

«Задания проверяли умение учеников решать уравнения, вычислять периметр, использовать свойства и признаки параллельных прямых и другие. На выполнение работы отводилось 45 минут», — пояснили в министерстве.

Максимально за работу можно получить 10 баллов. Минимальный порог — от четырех баллов. Результаты объявят до 24 марта.

РДР помогает оценить прогресс в изучении предмета и определить будущую образовательную траекторию.