Более 7 тысяч кубометров снега вывезли после субботника в Балашихе

В Балашихе прошел масштабный субботник по ликвидации последствий сильного снегопада. К уборке территорий на 70 площадках округа присоединились партийцы, представители администрации, коммунальные службы, волонтеры, молодогвардейцы и неравнодушные жители — всего более 3 тысяч человек.

Участники работ привели в порядок общественные пространства, дворовые территории и пешеходные зоны, что должно повысить безопасность и комфорт городской среды после непогоды. За день вывезли свыше 7 тысяч кубометров снега.

«Такие совместные дела еще раз показывают: когда мы действуем вместе, любые задачи становятся по плечу. Спасибо всем, кто вышел на уборку. Именно из таких, казалось бы, простых, но очень важных дел и складывается по‑настоящему уютный и комфортный город», — сказал лава городского округа Сергей Юров.

Организаторы отметили оперативную координацию действий и готовность коммунальных служб обеспечить дальнейшее поддержание порядка на улицах и в дворах.