Более 7 тысяч кубометров снега вывезли дорожные службы Коломны и Озер

Снежный покров, который скапливается после расчистки улично-дорожной сети муниципалитета, вывозят на специально оборудованные площадки. За три недели января его объем составил более 17 тысяч кубометров — все эти навалы на городских территориях дорожные службы оперативно ликвидируют.

Убрать снежные массив помогает спецтехника. Подрядчики задействуют экскаваторы, погрузчики и самосвалы большой грузоподъемности.

Только за 22 января с улицы Дачной в коломенском микрорайоне Щурово загружено 260 кубометров снега — это примерно 130 тонн. Активно вывозят снег из исторического центра Коломны, с улицы Ленина, а также с улично-дорожной сети города Озеры.

Самосвалы перевозят снег на специализированные площадки для временного складирования. Таких объектов этой зимой в округе действует три. Две из них расположены в Коломне, на Акатьевском и Малинском шоссе, и одна — в Озерах, в районе улицы Ленина. Общая площадь территории снегохранилищ превышает 21,5 гектара.