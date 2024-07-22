Более 7 тысяч километров тепловых сетей проверили в Подмосковье с апреля

Специалисты «МОС АВС» проверили более 75% от общего количества подмосковных тепловых сетей. Всего с начала гидравлических испытаний в регионе протестировали 7980 километров труб.

Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, с апреля в 57 муниципалитетах выявили 1209 утечек. На прошлой неделе специалисты обнаружили 251 технологическое нарушение. Из них 47 — горячего водоснабжения, 24 — холодного водоснабжения и 178 — электроснабжения.

Полностью проверили свои тепловые сети 16 муниципалитетов.

«Мы продолжаем активно работать над улучшением состояния тепловых сетей в Подмосковье, чтобы обеспечить жителям качественное и надежное теплоснабжение» — пояснил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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