Более 7 тысяч исследований качества рыбы провели в Подмосковье с начала года

Специалисты Госветслужбы Подмосковья с января по июль изъяли из продажи 72 килограмма некачественной рыбной продукции. Рейды систематически проходят на торговых площадках и розничных рынках региона. За семь месяцев эксперты провели 7,4 тысячи лабораторных теста.

В течение июля специалисты выполнили 959 анализов, оценивая внешний вид продукции и проверяя ее на наличие паразитов. В результате июльских проверок с реализации сняли восемь килограммов опасного товара. Представители областного Минсельхоза подчеркнули, что постоянный мониторинг дает возможность вовремя находить бракованный ассортимент и перекрывать ему путь к покупателям.

Чтобы приобрести хорошую рыбу, эксперты советуют внимательно осматривать тушку. У качественной особи глаза остаются чистыми и выпуклыми, жабры окрашены в яркий розовый или красный цвет, а чешуйки плотно прилегают к поверхности. Нажатие на мякоть не должно оставлять вмятин, поскольку упругость указывает на свежесть улова.

При выборе замороженных изделий следует оценивать состояние ледяной глазури. Наледь обязана быть тонкой, ровной и прозрачной, без снежного налета, свидетельствующего о повторной заморозке. Кроме того, потребителям рекомендуется изучать маркировочные этикетки, где должны значиться сведения о дате изготовления, сроках годности и правилах хранения.