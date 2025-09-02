Более 7 тысяч детей пришли 1 сентября в школы Можайского округа

Начало нового учебного года отметили 1 сентября в образовательных учреждениях муниципалитета. В этот день долгожданный звонок услышали более семи тысяч школьников.

В праздничный день все ребята получили приятный сюрприз от губернатора Московской области Андрея Воробьева — мороженое. Этот подарок напомнил детям, что учиться в Подмосковье не только ответственно, но и интересно.

Школьников, чьи отцы погибли во время специальной военной операции, провожали на торжественные линейки ветераны боевых действий. Так, первоклассницу школы «Гармония», дочь погибшего участника СВО Валерию сопровождал герой спецоперации Роман Гомыляев.

«Пусть этот учебный год будет добрым, светлым и плодотворным для всех наших школьников!» — пожелал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Напомним, всего в этом году за парты подмосковных школ сядут 1,11 миллиона ребят. Из них 103 тысячи — первоклассники.