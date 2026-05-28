Более 7 тысяч деревьев высадили за 5 лет в Реутове

Итоги реализации Народной программы «Единой России» в сфере благоустройства подвели на форуме «Доверие», который прошел в Реутове. Общими усилиями за пять лет жители города высадили во дворах и скверах более 7, 5 тысячи новых деревьев и кустарников.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в Реутове регулярно проходят акции по высадке деревьев с участием активистов партии: «Всероссийский субботник», «Сад памяти», «День в лесу. Сохраним лес вместе».

Масштабная программа создания комфортной среды реализуется по всему региону. За 2025 год в Подмосковье преобразилось около сотни набережных, парков и пешеходных улиц. Ярким примером стал Фабричный пруд, который очистили, привели в порядок береговую линию и завезли белый кварцевый песок».

«Преобразился и любимый жителями парк у делового комплекса „Мир“. Сегодня там открыты современные игровые площадки, работает красивый сухой фонтан, проложены удобные аллеи. Знаковым проектом стала реконструкция сквера „Аллея Славы“. Концепция этого исторического места разрабатывалась при прямом участии ветеранов и краеведов», — отметил Игорь Брынцалов.

«Единая Россия» уже начала формировать новую Народную программу. Жители могут внести свои предложения в онлайн-формате на портале естьрезультат.рф.