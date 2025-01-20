Более 7 тыс человек посетили программу «Ледяное искусство» в парках Подмосковья

Зимнее мероприятие под названием «Ледяное искусство» прошло в 55 парках Подмосковья 18 января. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что на празднике побывали более семи тысяч жителей и гостей региона.
В программе праздника были показательные выступления фигуристов, зарядка на катках, мастер-классы и другие мероприятия.
Например, в Раменском городском парке юные гости могли создать зимний брелок своими руками и поучаствовать в интерактивной программе «Все на лед!». На катке проходили показательные выступления и мастер-классы от учащихся отделения фигурного катания «СШ Раменское».
Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде порадовал показательными выступлениями фигуристов, мастер-классом для начинающих на катке и анимационной программой для детей. В парке работали фотозона «На пьедестале» и зона с веселыми стартами для всех желающих.
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