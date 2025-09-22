Более 7 тонн макулатуры собрали ученики школы № 26 в Балашихе

Рекордсменами стали ученики 8-7 класса, которые собрали 563 килограмма макулатуры. Второе место заняли ребята из 6-7 класса с результатом 487,8 килограмма, а бронзу завоевали младшие школьники из 3-3 класса, собравшие 468,3 килограмма бумаги. В учебном заведении отметили их успехи.

Подобные акции по сбору макулатуры регулярно проводят в учебных заведениях Балашихи. Так, весной текущего года учащиеся школы № 26 собрали более 12 тысяч килограммов бумаги.

Такие мероприятия имеют большое значение для сохранения природы: переработка одной тонны макулатуры позволяет спасти около десяти деревьев. Кроме того, участие в подобных акциях воспитывает у школьников ответственное отношение к окружающей среде и формирует экологическую культуру с раннего возраста.