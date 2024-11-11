Более 7 тонн гумпомощи отправили из Коломны для бойцов СВО

Пресс-служба администрации г. о. Коломна

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Коломна

В Коломне продолжается активная поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Очередная партия гуманитарной помощи отправлена для 236-й гвардейской артиллерийской бригады. В погрузке и отправке груза принял участие глава округа Александр Гречищев.

Жители округа, бизнесмены и предприниматели объединили усилия, чтобы собрать необходимые вещи для фронта. В результате на передовую отправились более семи тонн груза, включая теплую одежду, дождевики, термосы, строительные инструменты и газовые баллоны. Эти предметы существенно помогут военнослужащим в сложных условиях.

Особое внимание привлекли подарки от работников Коломенского завода. Чтобы бойцам было тепло, мастера изготовили печки-буржуйки, которые станут незаменимыми в полевых условиях.

Глава городского округа отметил, что с начала специальной военной операции сбор помощи приобрел масштабный характер. «К отправке гуманитарных конвоев присоединились тысячи жителей Коломны: предприниматели, общественные организации, школьники, студенты и волонтеры. Спасибо каждому», — подчеркнул Александр Гречищев.

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