Более 7 млрд рублей выплатили семьям с новорожденными в Подмосковье с января

Особое внимание поддержке семей уделяют в Год семьи. В Московской области разработан широкий спектр мер социальной помощи для родителей с детьми.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что в регионе насчитывается 1,2 миллиона семей, в которых воспитываются более 1,7 миллиона детей. Она подчеркнула, что власти сосредоточили усилия на поддержке семей с детьми, предлагая льготы на каждом значимом этапе жизни ребенка с момента его рождения. С начала года на разные программы помощи при рождении детей уже выделили свыше семи миллиардов рублей.

Министерство социального развития региона уточнило, что среди наиболее популярных мер поддержки выделяются выплаты на приобретение товаров и средств ухода за новорожденными, ежемесячные денежные выплаты за полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка.

Для получения более подробной информации обо всех доступных мерах поддержки можно посетить региональный портал госуслуг в разделе «Поддержка семей с детьми».