Более 7 млн пассажиров воспользовались экспрессами ЦППК в 2024 году

Фирменными экспрессами Центральной пригородной пассажирской компании в 2024 году воспользовались 7,21 миллиона пассажиров, что на 175 тысяч больше, чем в прошлом году. Такие поезда позволяют добираться до пункта назначения с минимальным количеством остановок.

Наиболее популярными стали маршруты из Москвы в Калугу и обратно, которыми воспользовались 26,3% пассажиров. Самым востребованным периодом для путешествий на экспрессах был летний сезон. В июле и августе граждане совершили 1,4 миллиона поездок.

Такие поезда позволяют быстро добраться из Москвы в Дубну, Орехово-Зуево, Тулу, Калугу, Владимир, Ржев, Рязань и Александров.

Вагоны поездов, которые находятся в собственности ЦППК, выделены надписью «Фирменный экспресс». Их рейсы отображаются в расписании особым образом.

Билеты можно оформить только на определенное место. Они продаются на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приобрести их можно за 10 дней до поездки, в том числе в день путешествия. Пассажиров фирменных поездов размещают в вагонах повышенного комфорта.