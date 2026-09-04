Более 7 км тепловых сетей модернизируют в Подольске
В городском округе продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. Специалисты обновляют тепловые сети и сети горячего водоснабжения общей протяженностью 7,18 километра.
Работы проходят сразу в трех микрорайонах — Южном, Северном и Кутузово. На сегодняшний день уложено 1,05 километра новых трубопроводов, что составляет 87,5% от запланированного объема. Завершить все работы планируется до 20 января 2027 года.
«Надежная подготовка инженерных сетей к зимнему периоду — ключевое направление работы, ведь от этого зависит, насколько комфортно и безопасно будут чувствовать себя жители округа в холодное время года», — отметил глава округа Григорий Артамонов.
После завершения модернизации обновленная инфраструктура будет рассчитана на длительную и стабильную эксплуатацию.