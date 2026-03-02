Более 6,9 тысячи обращений за неделю: горячая линия службы помощи при ДТП в Подмосковье работает эффективно

За последнюю неделю «горячая линия» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области получила 6 951 обращение от участников аварий без пострадавших. Это на 1 561 случай больше, чем в предыдущем периоде. Всего квалифицированную поддержку получили 13 902 водителя, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Участники 2 244 ДТП воспользовались помощью в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП. А 867 водителей оформили «Европротоколы» с помощью консультаций работников «горячей линии».

Служба помощи при ДТП в Подмосковье — это система бесплатной поддержки при дорожных происшествиях. Она предлагает дистанционную помощь в виде круглосуточных консультаций по телефону и личную помощь в оформлении аварий без пострадавших в 16 Центрах помощи при ДТП. Центры работают ежедневно с 8 до 20:00.

Ведомство призывает водителей быть внимательными на дорогах. В случае поломки или ДТП рекомендуется покинуть автомобиль и уйти за пределы проезжей части в безопасное место, а затем обратиться по номеру 112. Операторы подскажут порядок действий и помогут оформить аварию.

