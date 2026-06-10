Почти 7 тысяч справок оформили через портал госуслуг Подмосковья с начала года

Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»
Фото: Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»/Медиасток.рф

С начала года жители Московской области оформили через региональный портал госуслуг более 6,9 тысячи справок из центров занятости населения. Это следует из сообщения пресс-службы Мингосуправления Московской области.

Если ранее житель не был зарегистрирован в качестве безработного, то он может получить три вида справок:

Если житель стоял или стоит на учете в центре занятости как безработный, то ему доступны еще четыре вида справок:

Услуга «Выдача справок ЦЗН по запросам гражданам» предоставляется бесплатно и доступна на регпортале в разделе «Документы» — «Справки и выписки». Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня.

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