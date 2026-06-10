Почти 7 тысяч справок оформили через портал госуслуг Подмосковья с начала года

С начала года жители Московской области оформили через региональный портал госуслуг более 6,9 тысячи справок из центров занятости населения. Это следует из сообщения пресс-службы Мингосуправления Московской области.

Если ранее житель не был зарегистрирован в качестве безработного, то он может получить три вида справок:

об отсутствии регистрации в органах службы занятости населения;

об оказании соцподдержки гражданину и членам его семьи за три года;

справку для лиц, обратившихся за пособием по уходу за ребенком.

Если житель стоял или стоит на учете в центре занятости как безработный, то ему доступны еще четыре вида справок:

о регистрации в органах службы занятости населения;

о сохранении средней зарплаты за третий месяц после увольнения;

о социальных выплатах в период безработицы;

о периодах безработицы, засчитываемых в трудовой стаж.

Услуга «Выдача справок ЦЗН по запросам гражданам» предоставляется бесплатно и доступна на регпортале в разделе «Документы» — «Справки и выписки». Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня.