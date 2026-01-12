Более 680 спецмашин задействовали в уборке региональных дорог Подмосковья

Более 680 спецмашин задействовали в уборке региональных дорог в Подмосковье 12 января. С их помощью улицы расчистят от снега и обработают ото льда.

Как рассказали в областном Минтрансе, всего последствия снегопада ликвидируют 1,2 тысячи дорожников.

«В первую очередь работы проводятся на вылетных трассах с интенсивным движением, маршрутах общественного транспорта», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

На некоторых маршрутах транспорт работает по фактическому расписанию. Из-за сильного снегопада водителей призвали минимизировать поездки и по возможности отказаться от них.

Во время движения важно быть предельно внимательными, держать безопасную дистанцию и не превышать скорость. Парковаться следует в местах, не мешающих работе спецтехники и экстренных служб.