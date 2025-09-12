Более 680 подъездов МКД отремонтировали в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье обновили более 680 подъездов многоквартирных домов. Работы выполнили в шести округах в рамках региональной программы.

«В этом году будет отремонтировано 1845 подъездов. Контроль за их проведением осуществляют сотрудники ведомства», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Например, в Орехово-Зуевском округе обновят 132 общедомовых пространств, в Талдоме — 46, в Можайском — 28, в Павловском Посаде — 16, а в Домодедове — 11. Также один подъезд приведут в порядок в поселке Восход.

В министерстве по содержанию территорий региона напомнили, что стать участником региональной программы вместе с УК, необходимо провести общее собрание дома и выбрать комплекс необходимых работ.