Более 68 тысяч домашних животных привили в Подмосковье с начала года

Ветеринары подмосковной Госветслужбы постоянно вакцинириуют питомцев. Это помогает защитить их здоровье и уберечь от опасных инфекций. В марте прививки получили 18,5 тысячи кошек и почти 23 тысячи собак. А всего с начала года процедуру прошли 68 тысяч животных.

В региональном Минсельхозе отметили, что особое внимание уделяется профилактике бешенства. Это опасное заболевание, которое парализует нервную систему. Для иммунизации животных собак и кошек используют отечественные и комплексные препараты, включая «Рабикан», «Рабифел» и «Рабикс», а также комбинированные средства сразу от нескольких инфекций.

Вакцинацию проводят на доступной основе, а прививка препаратом «Рабикан» осуществляется бесплатно. Специалисты рекомендуют соблюдать график: щенков и котят нужно иммунировать в возрасте от восьми до 12 недель с последующей ревакцинацией через три недели, а затем — ежегодно.

С наступлением тепла в Подмосковье возобновили выездные акции. С апреля ветеринары будут посещать СНТ и другие населенные пункты, а с мая площадки откроют в парках региона. Там можно чипировать питомца и внести его в специальный реестр.

Всего в Подмосковье более 80 стационарных госветклиник. Узнать их адреса и режим работы можно на портале «Мой АПК».