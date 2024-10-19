Более 6700 упаковок медикаментов получил военный госпиталь Солнечногорска

Представители «Боевого Братства» в Солнечногорске закупили и доставили полную машину медикаментов в филиал № 2 Военного клинического госпиталя в деревне Тимоново. В состав груза вошли свыше 6700 упаковок лекарственных средств, еда, вещи и техника.

Препараты помогут в лечении и реабилитации военнослужащих специальной военной операции, находящихся в больничных палатах.

Также для нужд медучреждения активисты закупили и передали врачам четыре принтера и чернила для печати медицинских документов. Проходящим лечение военнослужащим привезли продукты и вещи. В сборе гуманитарной помощи участвовали Сергей Иванов, Александр Касмылин, Сергей Миусский, Юрий Фарафонов, Сергей Авдюков, Андрей Воробьев.

«Мы помогли пополнить запасы жизненно необходимых лекарств. Теперь госпиталь лучше подготовлен к выполнению своей важной миссии — спасать и лечить военнослужащих. Помощь в дополнительных ресурсах — это наша благодарность бойцам специальной военной операции и медикам за их ежедневные подвиги», — рассказал руководитель Солнечногорского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Андрей Воробьев.

С самого начала специальной военной операции члены солнечногорского «Боевого Братства» материально поддерживают госпиталь, привозят необходимые ресурсы и оборудование. Активисты навещают бойцов, передают им продукты и угощения, закупают лекарства, мебель, бытовую и офисную технику, медицинское и спортивное оборудование. Ранее они помогли отремонтировать санитарные узлы в урологическом отделении.

Тимоновский военный госпиталь спасает жизни и восстанавливает здоровье военнослужащих. С начала СВО в филиал поступили порядка четыре тысячи раненых бойцов, каждый получил профессиональную помощь и поддержку. В 2024 году учреждение отметило свое 75-летие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».