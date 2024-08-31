Более 670 многоквартирных домов в Чехове подготовили к отопительному сезону

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Глава городского округа Михаил Собакин провел совещание с ресурсоснабжающими и управляющими компаниями. Специалисты отчитались о том, что 676 многоквартирных домов в Чехове сдали паспорта готовности.

Общая готовность городского округа к зиме составила 90%. Специалисты коммунальных организаций совместно с областной аварийно-восстановительной службой провели гидравлические испытания 136 километров тепловых сетей. Повреждения на данный момент устраняют. В этом году специалисты провели плановые ремонты в 44 котельных из 51.

Специалисты министерства чистоты выявили замечания и поручили их устранить. Треть из них уже отработана. Все недоделки ликвидируют до 15 сентября. Всего 676 многоквартирных домов сдали паспорта готовности — это 84% от общего жилого фонда. Если специалисты приняли дом с нарушениями и подписали документ — они понесут дисциплинарное наказание.

«Начиная с первых дней сентября, согласно подготовленному графику, мы начинаем заполнение теплоносителем всех систем теплоснабжения наших социальных учреждений. Параллельно продолжится заполнение систем водоснабжения многоквартирных домов», — подчеркнул Михаил Собакин.

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