Более 663 тысяч поездок совершили на сезонных автобусах Подмосковья с апреля

С апреля по ноябрь пассажиры подмосковных автобусов совершили более 663 тысяч поездок на дачи и в СНТ. Минтранс региона сообщил о завершении обслуживания 40 сезонных маршрутов.

«Дополнительные маршруты до дач работают в Московской области уже семь лет и ежегодно пользуются большой популярностью у пассажиров. Маршрутная сеть сезонных автобусов обеспечивает прямое сообщение от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к более чем 680 дачным и садовым товариществам», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта Алексей Гержик.

Наибольшее количество операций по оплате проезда выполнили с помощью социальных карт жителей Подмосковья и Москвы — более 452 тысяч. Через банковские совершили 139 тысяч транзакций, а картами «Стрелка» и «Тройка» воспользовались свыше 47 тысяч раз. Маршрут № 10 «Автостанция — Юбилейное» из Шатуры по-прежнему самый популярный среди дачников, с более чем 86 тысячами поездок.