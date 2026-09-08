Более 660 соцконтрактов заключили жители Наро-Фоминска с начала года

С начала года жители Наро-Фоминского округа заключили 664 социальных контракта на общую сумму 146 миллионов рублей. Чаще всего жители выбирают открытие собственного дела.

Социальный контракт — это соглашение между гражданином и органом соцзащиты. Государство оказывает финансовую помощь, а гражданин обязуется найти работу, открыть бизнес, развить личное подсобное хозяйство или преодолеть трудную жизненную ситуацию. Размер выплаты зависит от направления — до 350 тысяч рублей на открытие своего дела.

Оформить соцконтракт можно через МФЦ, отделение соцзащиты или онлайн на портале госуслуг Московской области.

«Это реальный инструмент, который позволяет людям начать новое дело, а для многих — и новую жизнь. Речь идет в том числе и о ветеранах боевых действий, которые пробуют силы в предпринимательстве. С 1 января 2026 года ветераны боевых действий могут открыть ИП без проверки доходов», — отметил глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Чаще всего жители выбирают открытие собственного дела — 307 соглашений. На втором месте — трудоустройство: 247 контрактов. Для ветеранов СВО по новым упрощенным условиям оформлено более 20 контрактов.