Более 660 пар близнецов родились в Подмосковье с начала года

Перинатальные центры и роддома Подмосковья приняли уже 661 пару близнецов в этом году. Еще восемь семей пополнились тройнями, о чем сообщили в Минздраве Московской области.

«С начала года в Московской области на свет появились 661 двойня и восемь троен. В Подмосковье для ведения беременности и родов созданы комфортные условия», — сказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В регионе широко развита сеть родовспомогательных учреждений. Это шесть крупных перинатальных центров и МОНИИАГ, а также городские родильные дома. Женщинам доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, занятия в школах будущих мам и многое другое

В Подмосковье женщинам доступны в том числе мягкие, вертикальные, партнерские рода, а также роды в сопровождении доулы. Более подробную информацию можно получить на портале «Стань мамой в Подмосковье».

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.