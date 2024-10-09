Более 66 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января

Процесс оформления недвижимости в Подмосковье упростили до трех документов. В рамках «дачной амнистии» регистрация строений на садовых участках и землях ИЖС или ЛПХ занимает всего три дня, а через МФЦ — до пяти рабочих дней.
В 2024 году на учет в Московской области поставили 66,2 тысячи объектов недвижимости, из которых 51,7 тысячи — это жилые дома общей площадью 7,2 миллиона квадратных метров с налоговым потенциалом 207,2 миллиона рублей. Отмечается, что лидерами по регистрации стали Раменский округ, Дмитров и Истра.