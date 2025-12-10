Более 66 тысяч человек проверили свое здоровье в Солнечногорске в 2025 году

С начала 2025 года в Солнечногорске диспансеризацию прошли свыше 66,7 тысячи человек. Современное оборудование местных медицинских учреждений помогает диагностировать болезни на ранних этапах, когда они еще не проявляют симптомов.

У более 4,1 тысячи пациентов обнаружили разные неинфекционные заболевания, чаще всего поражающие систему кровообращения, органы пищеварения и дыхания. У более 10 тысяч обследованных выявили риск развития хронических заболеваний этого типа.

В ходе своевременного осмотра зафиксировали 81 случай злокачественных опухолей на ранней стадии, что составляет почти 60% от всех диагностированных новообразований. Кроме того, у 169 человек подтвердили сахарный диабет.

«Призываю всех жителей внимательно следить за своим здоровьем и обязательно проходить диспансеризацию, даже если кажется, что у вас все в порядке. Это, прежде всего, забота о себе, своей семье и близких. Чем быстрее врачи смогут обнаружить заболевание, а среди них могут быть и очень опасные, тем легче побороть его, а значит, сохранить полноценную и активную жизнь», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

Диспансеризацию рекомендуют проходить ежегодно с 40 лет и старше, а в возрасте от 18 до 39 лет — раз в три года. Отдельные категории проходят обследование вне зависимости от возраста.

Процедуру проводят бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления с паспортом или полисом ОМС в будни с 8:00 до 20:00, а в выходные — по графику работы медучреждений. Записаться можно по телефону, через портал госуслуг, инфомат или в отделении медицинской профилактики центральной поликлиники.

Жителям также предлагают обследоваться в Центре здоровья, который в декабре получил новое диагностическое оборудование для углубленного анализа после диспансеризации, направленного на выявление факторов риска, таких как избыточный вес и курение. Среди новинок — биоимпедансометр и смокилайзер, закупленные в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».